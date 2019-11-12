Миро жестко раскритиковала Собчак и Рудковскую за унылое шоу

Москва, 12 ноября. Младший сын Яны Рудковской Александр устроил истерику, отказавшись сниматься в посвященном матери шоу. Ситуация возмутила блогера Лену Миро, которая жестко раскритиковала как музыкального продюсера, так и автора программы Ксению Собчак.

Блогер заявила, что Рудковская гораздо больше заботится о своей репутации, нежели о Гном Гномыче — так ребенка прозвали близкие. По ее словам, шестилетний мальчик не выдержал стресса и закричал на маму «истерическим голосом».

Миро отметила, что старших детей эта участь обошла стороной — они живут отдельно и тоже отказались принимать участие в унылом проекте, который, по мнению блогера, не несет никакой смысловой нагрузки.

«Шоу Собчак — Рудковской вышло настолько тупым, что это понял даже ребенок. Ни тебе рейтингов, ни сенсаций, ни хорошего хайпа. Две старые клячи неопределенного возраста расписались в своем полнейшем непрофессионализме», — возмутилась Миро.

Они призвала медиаперсон одуматься и завершить съемки «шоу без рейтингов», которое пытаются продвигать за счет детей и скандальных заявлений.

Напомним, что ранее в шоу Рудковская заявила о своем решении расстаться с мужем — фигуристом Евгением Плющенко. СМИ тут же обратили внимание, что в этой фразе нет никакой конкретики, хотя о разладе в семье, как отмечает телеканал «360», известно давно. Плющенко отпуску с супругой предпочел отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль «Новая Волна» в Сочи, где проводила время в певцом Димой Биланом.

С исполнителем связано и еще одно неоднозначное заявление продюсера в рамках реалити-шоу «ЯнаСупер». Несмотря на то, что передача посвящена рассказу о настоящей жизни Рудковской и ее семьи, светская львица посчитала нужным сообщить зрителям о близких отношениях с Биланом. По словам жены фигуриста, между ней и певцом давно нет грани «артист-продюсер», она была стерта много лет назад.

Как напоминает НСН, Рудковская стала продюсером известного артиста еще в 2005 году.