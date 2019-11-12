DW опубликовало «методичку» по развалу РФ с оппозиционного Форума свободной России

Журналисты немецкого издания Deutsche Welle (DW), освещавшие Форум свободной России, выступили рупором русофобской западной пропаганды и в кой-то веки собственными силами объективно показали, что из себя представляет финансируемое беглым олигархом Михаилом Ходорковским мероприятие. О том, как Гарри Каспаров, Олег Сенцов и прочие «гости» мечтают отдать Россию на растерзание Западу, читайте в материале Федерального агентства новостей. И на страницах DW, конечно.

«Русофобские традиции»

В Вильнюсе с 9 по 10 ноября прошел восьмой по счету Форум свободной России. Мероприятие, финансируемое в том числе и на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского, традиционно собрало под одной крышей всех тех, кто за деньги потенциальных врагов согласен поносить РФ на чем свет стоит и выкрикивать нужные тезисы в духе: «кровавый режим», «тоталитаризм», «империя» и прочее. Там присутствовали: Аркадий Бабченко, Артемий Троицкий, Гарри Каспаров, Евгения Чирикова, Олег Сенцов, Айдер Муждабаев и другие. На форум подавали заявки 65 активистов и правозащитников из России.

Как и в прошлые годы, организаторы мероприятия, так отчаянно ратующие за демократию и свободу слова, не пустили ряд корреспондентов российских СМИ на форум для подготовки репортажей. У журналистов «Известий» выбивали из рук микрофоны, а работникам НТВ разбили камеру. Корреспондентам Первого канала тоже не дали доступ.

Сотрудников российских федеральных СМИ там не жалуют. Неудобные и острые вопросы, взывающие к логике и разуму, могут пробудить в зрителях и читателях не те мысли и идеи, на которые рассчитывают организаторы форума. Поэтому на мероприятие допускают только «рукопожатные» издания и ТВ, чьи материалы будут содержать правильные тезисы безо всякого осмысления. Одним из них стало государственное немецкое издание Deutsche Welle.

DW надо отдать должное — сэкономили время многим средствам массовой информации. Смогли объективно показать, что из себя представляет Форум свободной России, а также в очередной раз подтвердили свой статус пропагандистского, подстрекательского западного издания.

Форум свободной России в материалах DW

Deutsche Welle подготовило и опубликовало несколько репортажей с форума: «Форум в Вильнюсе обсудил имперские амбиции России» и «Форум свободной России: что должна предусмотреть «умная оппозиция»?». В этих двух материалах изложено все, что нужно знать о мероприятии в Вильнюсе. Чтобы упростить понимание и сократить время на ознакомление, изложим суть в нескольких главных цитатах из статей DW.

По мнению спикеров форума, в России происходит постепенный переход к якобы «тоталитарному режиму», а выражается это в запрете радикальных и деструктивных движений. Об этом чуть ниже.

«В сегодняшней России происходит эволюция достаточно мягкого авторитарного режима в сторону тоталитаризма, и одним из признаков этого является тотальная борьба государства с инакомыслием. Наряду с преследованием «Свидетелей Иеговы» (экстремисты, запрещены в РФ. — Прим. ФАН) в числе характерных примеров тоталитарных практик российских властей участники дискуссии называли также дела «Сети», «Нового величия» и бахчисарайское дело о членстве в «Хизб ут-Тахрир» (террористы, запрещены в РФ. — Прим. ФАН), — заявил на форуме националист и ранее обвиняемый в убийстве Даниил Константинов.

Как бороться с тоталитаризмом, пока не знают точно, но в Вильнюсе считают, что «революционный локомотив» РФ можно направить путем Украины — «по рельсам» насильственного переворота.

«Если бы присутствующие на Майдане в 2014 году «мирно помахали флагами и разошлись, президентом в Украине до сих пор был бы Янукович». Я против насилия, я пацифист в мирное время. Но бывают моменты, когда надо проявить силу, взять судьбу в свои руки», — заявил судимый ранее за терроризм Олег Сенцов.

Стоит ли чему-то удивляться? Сенцов вполне последователен. В своем Facebook ранее он объяснял российской оппозиции, как нужно себя вести в РФ — приносить покрышки и поджигать на площадях.

Хотя DW в контраргумент привело мнение другого спикера, выступающего против насилия, журналисты не посчитали нужным объяснить всю опасность, недопустимость и деструктивность госпереворотов. И как в случае с освещением митингов в Москве, снова мы видим молчаливое подстрекательство и попустительство. Молчание — знак согласия, как говорится.

Гости мероприятия позиционировали форум как площадку для создания оппозиционного движения, в рамках которой можно обсудить процесс создания условий для революции в РФ.

По мнению спикеров, Россия — «тоталитарная империя», трансформировать которую возможно лишь при деятельном участии Запада. Гости всячески предлагали использовать помощь зарубежных стран и при этом призывали срывать российские международные проекты и давить Кремль санкциями. Открыто выступали против «Северного потока — 2».

Гарри Каспаров и вовсе выразил надежду, что следующий форум пройдет в России только в другом формате: будет создано Учредительное собрание. Вряд ли шахматист просто так употребил данное словосочетание. Напомним, что в российском государстве ранее существовало Всероссийское учредительное собрание — после Октябрьской революции 1917 года. К чему стремится финансируемый Ходорковским оппозиционер — вполне понятно.

«Гарри Каспаров объявил, что следующая встреча пройдет в мае 2020 года в Вильнюсе, и выразил надежду, что когда-нибудь форум будет перенесен на территорию России. «Когда это произойдет, он будет называться Учредительное собрание», — процитировало Каспарова DW.

Столь агрессивный посыл DW считает просто «шуткой».

«Прибалтийский террариум»

Материалы, опубликованные DW, наглядно показали, что в Вильнюсе собрались ненавистники РФ, готовые на радикальные меры. Спикеры и гости, большинство из которых из России и приехало, мечтают о том, чтобы подложить страну под Запад. Что это, если не предательство?

Кто будет дербанить государство и кому помогать — США, Великобритании, Франции, Германии или всем вместе — спикеры пока не решили. Однако к одному мнению они пришли — перевороту в РФ быть, отказать стране в праве на суверенитет и самостоятельность. За россиян все решили там, в Вильнюсе, куда людей с иной точкой зрения не пускают. Если переворот пройдет про украинскому сценарию, то ничего страшного. Цель у русофобов оправдывает средства. А DW при этом не сказало ни слова против.

Обратим внимание на абсурд, о котором DW намеренно умалчивает. Как уже говорилось выше, на форуме присутствовали активисты из России. После рассуждений о революции, тоталитаризме и отсутствии свободы слова, они вернутся в РФ и продолжат спокойно жить.

«Свидетели Иеговы» были запрещены в РФ не из соображения притеснения веры, а потому что организация была построена по принципам финансовой пирамиды и посредством психологических манипуляций призывала людей отдавать имущество. Кроме того, были попытки провозгласить указанную веру выше остальных. Ни одна мирная религия мира не ломает психику человеку ради получения материальных благ. Данная секта запрещена не только в РФ, но и в Греции, Испании и ряде других государств.

«Хизб ут-Тахрир» — запрещенная в РФ международная террористическая исламистская организация, имеющая своей целью создание государства-халифата. Данное объединение запрещено во многих странах мира. В Германии движение также является запрещенным, и DW об этом знает. В 2006 году на их сайте выпускалась об этом статья. В ФРГ действия ячейки организации были ограничены из-за угроз появления острых межэтнических конфликтов. По информации ряда СМИ, указанная организация специально создавалась при участии ЦРУ для свержения режимов в арабских странах, представляющих угрозу американскому союзнику — Израилю. В Соединенных Штатах «Хизб ут-Тахрир» также считается экстремистской и запрещена.

Учитывая это, ретрансляция Deutsche Welle тезиса о том, что ограничение «Хизб ут-Тахрир» это признак «тоталитаризма и репрессий», еще раз показывает: DW — рупор русофобской пропаганды, желающий дестабилизировать российский социум. Все, что нельзя на Западе, автоматически одобряется в России.

Напомним, DW попало в центр политического скандала после некорректного освещения летних митингов и незаконных акций в Москве в рамках избирательной компании в Мосгордуму. Журналисты немецкого издания не только искажали суть происходящих событий, манипулируя россиянами посредством политтехнологий, но и призывали москвичей выходить на улицы города. По мнению политиков РФ, это явное свидетельство иностранного вмешательства во внутренние дела России. Для разбирательства в ситуации была создана специализированная комиссия при Государственной думе.