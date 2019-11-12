Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию в Сирии после визита в США

Анкара, 12 ноября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в США проведет телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Сирии.

«Никто не смог очистить от террористических организаций территории на северо-востоке Сирийской Арабской Республики в отведенное время. Мы обсудим эту тему с американским коллегой Дональдом Трампом, а после этого проведем с Владимиром Путиным телефонные переговоры», — рассказа он журналистам в ходе пресс-конференции в воздушной гавани Анкары перед вылетом в Вашингтон.

Турецкий лидер обратил внимание на то, что США «не смогли полностью выполнить достигнутые договоренности по созданию зоны безопасности» в САР.

Напомним, 22 октября Путин и его турецкий коллега по окончании шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Так, в одном из пунктов указано, что с 12.00 (по московскому времени) 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи Путина и Эрдогана заявил о прекращении военной операции Турции против курдских бандформирований.

При этом Эрдоган предупредил, что Анкара возобновит операцию против курдов, если США нарушат договор по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.

Турецкие власти 9 октября объявили о старте военной операции «Источник мира» на севере Сирии против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.