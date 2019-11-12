Москва, 12 ноября. Советскую и российскую оперную певицу, вдову Муслима Магомаева Тамару Синявскую экстренно госпитализировали в Москве, она чувствует себя нормально, рассказал представитель артистки.

Стала известна причина госпитализации вдовы Магомаева. По словам представителя, Народная артистка СССР почувствовала недомогание из-за погодных условий.

«Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо», — сказал представитель Синявской.

Как пишет РИА Новости, сейчас артистка в порядке. Ранее сообщалось, что она проходит обследование в отделении кардиохирургии. СМИ писали, что медики должны принять решение о проведении операции или консервативном лечении.

Оперная певица, педагог Тамара Синявская 6 июля отпраздновала свое 76-летие. К поздравлениям в 2018 году также присоединился президент Российской Федерации Владимир Путин, который направил Тамаре Ильиничне соответствующую телеграмму.

Как говорится в поздравлении, Путин назвал Синявскую подлинной звездой отечественной и мировой сцены, а также выдающейся исполнительницей оперных партий. При этом биография артистки, которая насыщенна блистательными триумфами, яркими и незабываемыми событиями, вызывает искреннее восхищение​​​.

Кроме того, Синявская внесла особый вклад в сохранение творческого наследия и памяти ее супруга — композитора и певца Муслима Магомаева.

Напомним, ранее Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву и поздравил его с днем рождения. Он отметил, что Назарбаева уважают в своей стране, а также признает мировое сообщество и пожелал своему коллеге здоровья, благополучия и новых успехов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев также рассказал о личном вкладе Назарбаева в укрепление дружбы с Россией. Как писала «Газета.ru», Назарбаев назвал феноменом свое сотрудничество с Путиным.