Члены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет колонии

Ростов-на-Дону, 12 ноября. Члены крымской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет колонии. Такое решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Арсена Джеппарова, Рефата Алимова, Эмира Куку, Вадима Сирука, Инвера Бекирова и Муслима Алиева признали виновными в организации или участии в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и подготовке к захвату власти. Члены бандформирования получили сроки лишения свободы от 7 до 19 лет. Куку получил 12 лет колонии строгого режима, Джеппаров — 7 лет, Рефат Алимов — 8 лет, Сирук — 12 лет, Бекиров — 18 лет, а Муслим Алиев — 19 лет.

Напомним, по версии следствия, осенью 2015 года они создали в Ялте и Алуште ячейку террористической организации. Члены группировки вели «скрытную антиконституционную деятельность» и занимались вербовкой новых участников бандформирования.

На прошлой неделе боевиков созданной в Ярославской области ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 приговорили к срокам лишения свободы от 9 до 15 лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.