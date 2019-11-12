Глава СКР поручил проверить информацию о других противоправных действиях доцента Соколова

Москва, 12 ноября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении еще одной студентки. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Также Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки», — говорится в сообщении в СК.

Отмечается, что после проверки следователи смогут принять обоснованное решение.

Кроме того, СК сообщает, что для помощи в расследовании убийства аспирантки Ещенко Бастрыкин направил в Петербург опытных криминалистов.

Напомним, накануне доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве девушки. Обвиняемого арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января 2020 года, на время проведения предварительного следствия. Сейчас он находится под стражей.

Адвокат Соколова заявил, что защита будет обжаловать это решение, так как считает, что историк, имеющий ученые степени, не должен сидеть в одной камере с рецидивистами.

Мать Соколова сказала, что ее сына не нужно сажать в тюрьму, поскольку там «он сразу умрет».

История вокруг Соколова началась 9 ноября, когда историк был найден в реке Мойке с рюкзаком, в котором находились женские руки. В квартире преподавателя нашли другие фрагменты тела девушки. Убитой оказалась 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко, которую с Соколовым связывали не только научные интересы, но и романтические отношения. По предварительной версии, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, предварительно расчленив его.