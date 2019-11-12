Советник СНБО Украины мечтает снести КПВВ в Донбассе

Советник секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции Донбасса, бывший кавээнщик Сергей Сивохо рассказал киевским СМИ, что намерены сделать власти для упрощения процедуры пересечения границы жителями Донбасса. При этом, по впечатлениям корреспондента ФАН, больше всего украинских журналистов волновал вопрос — «что на самом деле думают дончане об Украине?». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сергей Сивохо пришел на встречу с прессой сильно простуженным, о чем сразу предупредил собравшихся. Видимо, чтобы не слишком мучили вопросами. Тем не менее даже оставаясь в тени других спикеров, Сивохо успел высказать несколько крайне интересных мыслей. Каждая из них могла привести в тихое бешенство украинских националистов.

Однако необходимо понимать, как бы хорошо не звучали заявления главы СНБО, они пока остаются всего лишь словами. И оснований доверять им нет. До сих пор украинская армия не может выполнить взятые на себя обязательства в Донбассе, чему свидетельствует недавний обстрел района села Петровское.

Так, Сивохо сообщил, что первым шагом в процессе реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса должно стать максимальное упрощение процедур пересечения «линии разграничения» через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

«Нужно идти навстречу нашим людям, которые находятся в «серой» и «красной» зонах. Нужно показать им, что о них здесь знают, помнят и стараются заботиться об их нуждах, — заявил Сивохо. — Именно для этого нужно упростить режим пересечения КПВВ. Это — реальные маленькие, но очень важные шаги, которые можно быстро осуществить. Это сразу заметный для глаза результат, и это будет здорово».

Он заявил, что вместо списка разрешенных к провозу товаров на «линии разграничения» начнет действовать список запрещенных вещей. А все остальное провозить станет можно, в соответствии с принципом «все, что не запрещено — разрешено». Кроме того, будут увеличены суммы наличных денег, которые можно провозить через линию соприкосновения.

«Для украинцев сумма наличных, которые можно иметь при себе без декларации, будет ограничена 20 тысячами гривен. А для жителей неподконтрольных территорий «порог» будет в 50 тысяч гривен, чтобы они, во-первых, могли купить себе в нашей стране все необходимое. А во-вторых, просто тратили деньги на нашей территории и укрепляли экономику Украины», — сообщил начинающий политик.

Тон, взятый советником секретаря СНБО, с непривычки резал слух. Никто в Киеве уже давно не смел так открыто заявлять, что по ту сторону «линии соприкосновения» живут нормальные украинцы, такие же, как по эту. А уж о том, чтобы интересоваться их нуждами, при режиме Петра Порошенко даже говорить было неприлично. Но Сергей Сивохо пошел еще дальше — он заявил, что хочет, чтобы контрольных пунктов въезда-выезда не стало вообще.

«Моя мечта, чтобы все эти КПВВ исчезли, и наша страна вновь стала единой, — заявил Сивохо журналистам. — Сегодня эти пункты — это такой рубеж между мирами. Мы много говорим о единстве нации, но на КПВВ равенство и единство отходят куда-то на второй план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень предметов, разрешенных для перевозки — это все давит на людей. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти мед, орехи или, например, желание побаловать ребенка новой игрушкой?»

Советник секретаря СНБО сообщил, что он отдает себе отчет в том, что вопрос безопасности на линии разграничения в Донбассе первостепенен.

«Но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей. Это люди, которых мы уже практически теряем, туго «закручивая гайки» в пограничных процедурах, — отметил советник секретаря СНБО. — Чаще всего КПВВ пересекают люди преклонного возраста, их около 60%. И они больше всего страдают во время прохождения процедур в пунктах пропуска. Отсюда и страшные цифры — более 50 человек в 2018-м умерли, проходя эту процедуру. Еще 34 человека умерли за первую половину этого года. Так происходит, потому что «скорая помощь» не может добраться до человека с сердечным приступом на границе. Ведь все подъезды там заблокированы машинами и очередями».

Также советник секретаря СНБО сообщил, что необходимо создать особые условия пересечения линии разграничения для детей.

«Для детей должны вообще быть созданы особые условия пересечения. Потому что именно дети — new generation, и они нас будут воспринимать в соответствии с тем, как мы к ним будем относиться. — заявил Сивохо. — Поэтому на границе должны быть специальные детские комнаты, и особый режим пересечения линии соприкосновения. Мы работаем над этим, нам очень хочется облегчить детям переход».

Сивохо также напомнил, что сегодня власть стала уделять этим вопросам «намного больше внимания».

«Нынешний порядок пересечения линии разграничения предусматривает, что родители должны предоставить свидетельство о рождении этого ребенка. Новым порядком (постановление Кабмина Украины №815. — Прим. ФАН) предполагается, что такими документами могут быть также проездной документ ребенка, паспорт в виде id-карты или паспорт гражданина Украины для выезда за границу», — отметила менеджер Центра прав человека «ZMINA» Алена Лунева.

При этом она заметила, поскольку «проездной документ ребенка» не выдается с 2015 года, а id-карта выдается с 14 лет, то прохождение ребенком линии разграничения возможно только при наличии заграничного паспорта.

Своими выступлениями Сергей Сивохо и его соратники изрядно удивили киевскую прессу. Поэтому журналисты попытались узнать, как происходит их коммуникация с жителями неподконтрольных территорий.

«В моей команде практически все — выходцы из Донецка и Донецкой области. Конечно, у всех у нас там остались связи. Поэтому наша информация — именно из личных контактов и связей. Мы общаемся не с чужими людьми, не просто с респондентами. Поэтому получаем одни из самых полных и точных ответов. В сознании дончан тоже есть положительные изменения, конечно», — заявил Сивохо.

Его тут же попросили сказать, что именно думают на неподконтрольных территориях о воссоединении с Украиной, проведении местных выборов по украинским законам и т. д. Однако Сергей Сивохо, видимо, слишком хорошо помнил, что ему говорили по этому поводу друзья в Донецке. Поэтому он ушел от прямого ответа, сообщив, что «в свое время я вам все расскажу». В финале встречи советник секретаря СНБО вновь заявил о создании Национальной платформы примирения и единства.

«Не секрет, что большинство украинцев хотят именно этого. Однако воинственное меньшинство наших сограждан продолжает диктовать обществу старые, надоевшие политические постулаты, — считает Сивохо. — Я и мои соратники уже более месяца работаем над созданием этой платформы. Ее цель — объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру. Ведь мир неизбежен, а значит сильной и независимой Украине быть», — убежден Сивохо.

Он также напомнил прессе, что Владимир Зеленский — по-прежнему «президент мира и диалога», как он себя и позиционировал с самого начала.

«Однако лучше не испытывать степень терпения президента. Поставить всех на место «сильной рукой» — это самый простой путь. Самое сложное — настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны», — заключил Сивохо.

Правда, почему-то Сивохо забыл упомянуть, что «президент мира и диалога» держит курс на вступление в НАТО.

Напомним, шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса только 21 октября. На своей должности он отвечает в основном за гуманитарную политику. Сивохо — бывший многолетний игрок КВН, ныне часто выступает судьей в украинском шоу «Лига смеха». Во время летних выборов в Верховную раду баллотировался в нардепы от «Слуги народа» по округу №49 в Донецкой области, но выборы проиграл.