Экс-президент США Картер госпитализирован из-за внутричерепного давления

Вашингтон, 12 ноября. Бывший президент США 95-летний Джимми Картер попал в больницу из-за высокого внутричерепного давления. Об этом сообщили представители президентского Центра Картера.

В организации уточнили, что Картера доставили в больницу при университете Эмори (штат Джорджия) вечером 11 ноября. Утром 12 ноября врачи собираются провести процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением из-за недавних падений политика. Вместе с Картером в больнице находится его супруга Розалин.

Как отмечает «Газета.ру», в этом году 39-й президент США уже попадал в больницу из-за перелома таза. Кроме того, он сломал шейку бедра, после чего ему сделали операцию. Четыре года назад он смог победить рак мозга и печени.

На посту лидера Штатов Картер находился в период с 1977 по 1981 годах. Его называют самым долгоживущим из бывших американских президентов.Именно Картер в 1970-х годах вместе с Леонидом Брежневым начинал «разрядку» между СССР и США, сокращая ядерные вооружения, однако позднее набросился с критикой на Советский союз за ввод военных в Афганистан. В 2002 году Картера удостоили Нобелевской премии мира.

Сейчас он возглавляет клуб бывших мировых лидеров «Старейшины», а в конце апреля 2015 года Картер встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо этого Картер занимается благотворительностью и, несмотря на весьма почтенный возраст,преподает в воскресной школе в своем родном городе Плейнс в штате Джорджия.