Киев, 12 ноября. Три возможных варианта завершения гражданской войны на Украине стоят на сегодняшний день перед Киевом, считает глава партии «Голос», депутат Верховной рады Святослав Вакарчук.

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» в ходе дискуссии в передаче «Свобода слова» перечислил сценарии, которые, на его взгляд, могут быть применимы властями Украины для завершения гражданского конфликта.

«Вариант первый — начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну», — сказал музыкант.

Вакарчук уточнил, что этот путь в настоящее время невозможен, хотя украинская армия «должна быть к этому готова».

В качестве второго варианта развития событий он назвал выполнение Минских соглашений.

«Инкорпорировать Донбасс в том состоянии, в котором он есть, заставить себя провести там неконтролируемые выборы», — объяснил депутат.

Третьим вариантом Вакарчук считает включение «турборежима» в дипломатии, пишет «Газета.ru». Это позволит, по его словам, усилить украинскую армию, экономику страны и затем «вернуть» республики Донбасса.

«Будем каждый день наращивать мышцы», — заключил Вакарчук.

Музыкант признал, что последний путь — самый, на его взгляд, реалистичный, но при этом болезненный и не для всех приемлемый.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт усугубляется на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

Контактная группа по мирному урегулированию гражданской войны на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого и Петровского в Луганской и Донецкой народных республиках соответственно. Начало процесса было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток. Однако Киев срывал его несколько раз.

Как пишет «Ридус», отвод войск в районе населенного пункта Золотое завершился 31 октября. В минувший же понедельник истекли три дня, которые ВСУ просили для отвода сил и средств в Петровском. Киев заявил о завершении процесса.