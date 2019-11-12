Волочкова рассказала, за что она боготворит Пугачеву

Москва, 12 ноября. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что боготворит российскую эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву за ее силу и уникальность.

«Я ее [Пугачеву] боготворю, как и весь мир! За что? За то, что она сильная личность, уникальный человек», — рассказала танцовщица.

Волочкова указала на то, что примадонна российской эстрады никогда не обращает внимания на гадости, которые пишут в социальных сетях хейтеры и завистники. По ее словам, в этом вопросе она берет с Пугачевой пример, пишут «Дни.ру».

Она напомнила слова из композиции, которую Пугачева поет на своих концертах: «Перестаньте меня судить, осуждать и оплакивать».

Звезда шоу-бизнеса также рассказала, что ее единственная дочь Ариадна очень переживала из-за травли, которую балерине устраивают в Сети. Хейтеры пачками оставляют ужасные комментарии и сообщения под ее постами в Instagram. По словам Волочковой, ее дочь даже пыталась вступать в полемику с пользователями социальной сети, но все тщетно.

Напомним, в начале месяца Пугачева на своем концерте в белорусской столице попыталась повторить шпагат балерины Волочковой, которая стала специальной гостьей вечера. Вместе они презентовали номер на сатирическую песню, сообщало агентство «URA.RU».

Волочкова и Пугачева знакомы более 20 лет. Российская исполнительница продвигала Анастасию как первую поющую балерину.