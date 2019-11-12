Пугачева нашла замену Галкину на премьерном показе фильма «Грех»

Москва, 12 ноября. Российская певица Алла Пугачева не смогла пропустить премьерный показ фильма «Грех», она появилась на светском мероприятии без супруга — шоумена Максима Галкина.

Примадонна позировала на красной дорожке с Александром Домогаровым, который подошел к 70-летней певице, увидев ее в фойе. СМИ написали, что Пугачеву заметили на премьерном показе фильма «Грех» в компании Домогарова.

«Пришла поддержать хорошего друга. Посмотреть хорошее кино», — подчеркнула Пугачева, объясняя свой выход в свет.

Певица выбрала для премьеры черные узкие брюки, а также жакет и шляпку — получился образ total black. Как пишет издание Teleprogramma.pro, Пугачева очень редко посещает светские мероприятия. Недавно она выступила с сольным концертом в Минске и отметила, что ближайшие десять лет вряд ли решится отправиться на гастроли. Галкин также не смог сопровождать Пугачеву в Белоруссии из-за плотного графика.

Ранее Галкин показал фото Пугачевой в мини-платье. На снимке супруга Галкина, примадонна российской эстрады Алла Пугачева позирует в мини-платье в окружении своих дочерей и подруг.

В гости к звездной паре пожаловали Кристина Орбакайте, Ида Достман и Юлия Проскурякова. Ужин в кругу друзей и близких Галкин решил запечатлеть на камеру. В центре снимка на троне расположилась дочь Галкина и Пугачевой Лиза, а вокруг нее выстроились гости и хозяйка ужина. Чтобы подчеркнуть деловитость малышки, Алла Борисовна даже изобразила над ее головой корону.

Однако подписчики обратили внимание на наряд певицы. Пользователи отметили стройные ноги Пугачевой. Некоторые даже заявили, что звезда выглядит моложе своих более юных гостей. Но нашлись и те, кто не оценил мини-платье певицы. Пользователи сделали замечание, что наряд Пугачевой не по возрасту.

Ранее Галкин продемонстрировал подписчикам в Instagram свое превращение в телеведущую Ксению Собчак. Сходство двух звезд шоу-бизнеса выявило приложение.