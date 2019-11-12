Сирия новости 12 ноября 12.30: САА обстреляла боевиков в Идлибе, число жертв теракта в Камышлы растет

Сирия, 13 ноября. САА обстреляли позиции боевиков в демилитаризованной зоне на юге Идлиба, число жертв тройного теракта в Хасаке продолжает расти. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по позициям боевиков в окрестностях ряда населенных пунктов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА): смогла перехватить часть ракет, выпушенных по Дамаску, произвела ракетно-артиллерийский удар по боевикам в Идлибе

Международная коалиция: направила новый военный конвой к нефтяным месторождениям в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, ВВС Израиля нанесли удар по местам дислокации проиранских вооруженных формирований, расположенных в окрестностях Дамаска. В результате попадания нескольких ракет было разрушено жилое здание в районе Меззех, которое могло использоваться в качестве казармы. По итогам данной атаки погибло 10 человек и еще несколько получили ранения. Одновременно с этим сообщается о том, что сирийским ПВО удалось успешно перехватить несколько израильских ракет в небе над западной частью провинции.

По сообщению ТАСС, уничтоженное здание расположено в жилом массиве. Рядом с ним находятся Университет Дамаска и несколько иностранных посольств.

Провинция Дейр-эз-Зор

На месторождениях Аль-Танак и Аль-Омар было замечено перемещение колонны военной техники сил международной коалиции. Ранее нефтяные поля на восточном берегу Евфрата — Аль-Омар, Аль-Танак и другие — были захвачены курдскими террористами «Демократических сил Сирии» (SDF). Затем стало известно о том, что американской стороной было организована охрана конвоев, которые занимаются незаконным вывозом нефти с территории Сирии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что благодаря сирийской нефти, добытой на оккупированной курдскими формированиями территории, США ежемесячно получают более 30 миллионов долларов в обход собственных санкций.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в Twitter (@baladinetwork), силы Сирийской арабской армии (САА) нанесли ракетный удар по позициям боевиков, расположенных в южной части зоны деэскалации «Идлиб». Целью удара правительственных войск стали исламисты в окрестностях населенного пункта Хиш. Также ВКС РФ нанесли авиаудары по джихадистам в окрестностях городов Кафр Набель, Хазарин и Хиш, расположенных на юге Идлиба.

Провинция Хасака

Число жертв теракта в приграничном с Турцией сирийском городе Камышлы продолжает расти. Сирийским новостным агентством SANA на данный момент сообщается о семи погибших и 70 раненых. Ранее сирийские СМИ рассказали о подрыве трех заминированных автомобилей в центре данного города. Изначально сообщалось о трех погибших и семи раненых, затем общее число пострадавших тройного теракта увеличилось до 30. Местные источники сообщают, что к взрывам в Камышлы могут быть причастны курдские бандгруппы из состава запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК).