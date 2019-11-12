Экономист назвал «лукавым» отчет Saudi Aramco о стоимости российской нефтедобычи

Москва, 12 ноября. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco может лукавить, называя российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире, считает экономист Василий Колташов.

По его мнению, саудиты просто хотят представить свою нефтедобычу самой выгодной и перспективной для инвесторов. Однако, как отметил специалист, доля правды в заявлении Saudi Aramco, действительно, есть, и в России довольно дорогая добыча. Но, по мнению Колташова, это не является «каким-то катастрофическим выводом», а только указывает на то, что прежняя доктрина, по которой прибыль от переработки нужно уступать кому-то, является неправильной, и нужно, наоборот, максимально обеспечивать собственную переработку.

«В этом случае все будет с лихвой перекрываться прибылью от новых процессов, это будет создавать новые рабочие места, новые отрасли, давать импульс имеющимся отраслям», — объяснил он в эфире радио Sputnik.

Экономист добавил, что впечатление, будто продажа нефти – самое выгодное занятие, обманчиво, и «вообще-то нефть нужна не только для получения топлива».

Как сообщала ранее согласно исследованию саудовской нефтяной компании Saudi Aramco нефть российского происхождения находится в верхней части спектра – 42 доллара за баррель на суше и 44 доллара за баррель на море. При этом саудовские эксперты считают, что добывать нефть в Казахстане, США, Анголе, Азербайджане, Индии и КНР будет дороже, чем в России.Самой низкой, по их подсчетам,является себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте — около 17 долларов за баррель.

Напомним, НПЗ Saudi Aramco были атакованы дронами. Эр-Рияд обвинил в нападении Иран. Однако эксперты тогда не исключали, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на нефть. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что хотя из-за нападения саудиты в два раза сократили добычу нефти, они понимали, что «весь мир очень быстро проест весь запас и цены на нефть повысятся, а стране это важно и выгодно компании Saudi Aramco».