Онколог уточнил возможный диагноз Заворотнюк

Москва, 12 ноября. У известной актрисы Анастасии Заворотнюк может быть вторичная глиобластома. Такое мнение в понедельник выдвинул практикующий хирург-онколог.

Речь идет о быстрорастущей опухоли, которая обычно располагается в полушарии головного мозга и поражает центральную нервную систему.

«Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, у Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна», — пояснил специалист.

По словам врача, вторичная глиобластома — довольно редкое явление. Данное заболевание диагностируют всего у 10% пациентов с раком мозга. При этом у большинства из них эта форма рака образуется в 45-50 лет. Считается, что люди со вторичной глиобластомой могут жить от 1,5 до 5 лет, пишет портал «Дни.ру».

Согласно предварительным данным, врачи успешно прооперировали Заворотнюк. Они удалили опухоль, не повредив при этом здоровые ткани. Продюсер Андрей Разин заявил, что актриса идет на поправку, однако никаких официальных комментариев со стороны семьи звезды сериала «Моя прекрасная няня» пока не последовало, передает «Культуромания».

Завотделением нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Али Бекяшев подтвердил, что выживаемость пациентов с глиобластомой крайне низкая, однако бывают и редкие исключения, отмечает телеканал «Мир 24». Так, например, Маргарита Сбоева, которой был поставлен страшный диагноз еще в 2007 году, смогла победить болезнь и вот уже 12 лет живет нормальной жизнью.