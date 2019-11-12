Китайские СМИ рассказали о способности России 10 раз уничтожить США

Пекин, 12 ноября. Окончание холодной войны не означает, что Соединенные Штаты стали мировым лидером, поскольку есть Россия, способная десять раз уничтожить территорию США. Об этом пишет китайское издание Sohu.

По мнению китайских журналистов, ядерные запасы России превратили нашу страну в главного противника американцев. При этом Москва продолжает «вести себя жестко» в отношении Вашингтона и «вгоняет власти США в оцепенение». Авторы Sohu считают, что в связи с ситуацией в Сирии и на Украине Соединенные Штаты могли бы нанести удар по территории РФ, однако не решаются на подобные действия, поскольку опасаются ответной атаки.

«У России есть не только ядерные боеголовки, но и средства их доставки, в том числе самолеты Ту-160, большое количество баллистических ракет, площадки для запуска ракет морского базирования серии «Борей», — подчеркнули авторы китайского издания.

Также журналисты отметили, что в случае начала войны между США и Россией нельзя предсказать, какая из двух стран сможет одержать победу в кратчайшие сроки. Авторы Sohu считают, что в долгосрочной перспективе у Вашингтона есть шансы выиграть, однако цена победы будет несоизмеримо высока.

Кроме того, сотрудники китайского издания напомнили о сотрудничестве Москвы и Пекина, а также об увеличении мощи российской армии. Журналисты отметили, что влияние США на мировой арене значительно снизилось, поэтому в будущем Россия может восстановить свое превосходство.

Ранее китайские СМИ оценили шансы НАТО на захват Калининграда за два дня. Журналисты считают, что в случае такой атаки Россия нанесет ответный удар по нескольким европейским столицам.