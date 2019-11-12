Екатерину Андрееву удивил размер зарплаты Малахова на Первом канале

Москва, 12 ноября. Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева призналась, что не видела таких больших сумм, которые получал во время работы на «первой кнопке» ее коллега Андрей Малахов. Об этом она рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Андреева прокомментировала недавнее интервью Малахова телеведущей Ксении Собчак, которое было записано для YouTube-проекта скандальной ведущей «Осторожно, Собчак».

Во время разговора с Собчак теперь уже ведущий канала «Россия-1» поделился, что во времена работы на Первом получал порядка 50 тыс. долларов в месяц. Как уточнил экс-ведущий «Пусть говорят», нынешняя оплата его труда на «России-1» примерно та же.

При этом Малахов отметил, что его зарплата не была на канале рекордной, и большее вознаграждение получали два других известных ведущих — Иван Ургант и Владимир Познер.

«Когда я услышала, какая у Андрея Малахова зарплата, то, конечно, порадовалась за него. Я таких денег не видела»,— удивилась Андреева.

Радиоведущая Алла Довлатова предположила, что, возможно, говоря о таких цифрах, Малахов подразумевал совокупный месячный доход, учитывающий деньги от корпоративов и журнала, в котором он занимает должность главреда.

Андреева также посетовала на то, что зарплаты мужчин и женщин в России сильно разнятся. По словам ведущей, «неравенство зарплат бросается в глаза». Ведущая не стала называть фамилии конкретных мужчин с достойным уровнем оплаты труда, но заверила, что таких знает.

Сейчас Екатерине Андреевой 57 лет, она начала вести информационную программу «Время» в 1997 году, когда ей было 36 лет. Она является лауреатом российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы». Также за годы работы на телевидении ей доводилось вместе с Сергеем Брилевым вести «Прямую линию с Владимиром Путиным» и комментировать в паре с ним прямую трансляцию инаугурацию президента России.

Уже больше 20 лет Андреева замужем за предпринимателем из Черногории Душаном Перовичем.

В интервью Собчак Малахов не только рассказал о своей зарплате не телевидении, но и признался, что самые крупные суммы за участие в эфирах ему пришлось выплатить актеру Эммануилу Виторгану за рассказ о рождении в 78 лет его дочери Этели (1 млн 800 тыс. рублей) и Сергею Звереву (сумму гонорара и тему выпуска Малахов не уточнил).

Кроме того, новый ведущий «России-1» поделился, что всегда видел у молодого коллеги по Первому каналу Дмитрия Борисова большие перспективы, но не ожидал, что после его ухода именно тот заменит его в эфире рейтингового ток-шоу «Пусть говорят».