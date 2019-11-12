Вице-премьер Украины заявил о готовности к отмене санкций против России

Киев, 12 ноября. Киев уже пять лет готов к снятию Евросоюзом антироссийских санкций, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Если это произойдет, то лавина «зрады» сойдет однозначно. Но главное для нас – мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти», – объявил политик.

По словам Кулебы, если отмена санкций в отношении Москвы все же произойдет, Киев должен получить за такое решение «максимальный уровень компенсации в любой форме». Он считает, что этот вопрос «подлежит переговорам».

Вице-премьер убежден, что если санкции будут сняты, этот шаг остановит рассуждения о позиции стран Запада в отношении Украины. Главная задача украинской дипломатии — быть готовой к такому развитию событий, заключил он.

Запад ввел санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения ко внутреннему конфликту на Украине.

Как указал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, на Россию введенные санкции не оказали толком никакого существенного воздействия ввиду осуществления импортозамещения в целом ряде сфер. В то время как страны Евросоюза потеряли порядка 100 миллиардов долларов из-за введения ограничительных мер.

Многие европейские политики уже давно высказываются за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций в ее отношении, пишет «Газета.ru». Так, глава губернского совета граничащей с РФ норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила, что санкции в отношении Москвы неэффективны и мешают развитию бизнеса. Как пишет Infox.ru, политик признала, что ограничительные меры в отношении России не сделали ее слабее.