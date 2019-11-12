Москва, 12 ноября. Финские музыканты обвинили фолк-группу «Солнцеворот» из Екатеринбурга в плагиате из-за использования гимна России в своей композиции.

Финские артисты обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России. Отмечается, что музыканты из Екатеринбурга разместили на YouTube свою версию российского гимна около года тому назад. По данным URA.RU, претензию предъявили артисты из Финляндии. По мнению деятелей культуры, россияне записали песню, похожую на финскую композицию «Гимн любви».

Вокалистка «Солнцеворота» Анастасия Ведерникова уточнила, что группа сняла клип на гимн России год назад, его выложили на YouTube.

«Когда мы послушали эту песню на финском языке, там эта минута в чистом виде гимн России. И претензия в том, что музыка принадлежит этим финнам, а мы ее используем», — подчеркнула она в беседе с E1.RU.

При этом правоведы назвали претензии финнов необоснованными, так как гимн России — национальный символ, он не является интеллектуальной собственностью.

Ранее саратовский музыкант Павел Петров обвинил знаменитого композитора Максима Фадеева и певицу Ольгу Серябкину, известную под псевдонимом Molly, в плагиате. Саратовский исполнитель заявил на своем YouTube-канале, что песня 34-летней Серябкиной «Я просто люблю тебя», выпущенная в 2016 году, похожа на его композицию «Дни и ночи», которую он представил публике семь лет назад. Фадеев был немногословен. 51-летнего артиста удивило, что пресса обратила внимание на эту историю.

Примечательно, что сам Петров не претендует на то, чтобы его указывали как автора композиции. Отмечается, что саратовский музыкант не прочь договориться с Фадеевым о том, чтобы его продюсерский центр использовал композицию на некой «договорной и платной основе».