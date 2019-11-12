В Минобороны Украины рассказали о «самом страшном сценарии» в случае «войны» с РФ

Киев, 12 ноября. Самым страшным сценарием для Украины в гипотетическом военном противостоянии с Россией будут бомбардировки по Киеву. Об этом в эфире телеканала ATR заявил спикер управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По словам представителя военного ведомства, в случае войны первыми будут ликвидированы командные пункты на территории Киева. Он подчеркнул, что «такой сценарий станет самым страшным». По мнению Скибицкого, российская сторона сможет применить все военные средства, в том числе «с территории Белоруссии».

«Что касается бомбардировок… Стратегические объекты на территории Киева есть — это системы управления. Соответственно, и пункты управления, запасные пункты управления — это те приоритетные цели, которые будут поражаться противником», — сказал Скибицкий.

Украинский разведчик также добавил, что для этого (бомбардировок. — Прим. ФАН) российской армии нет необходимости заходить в пространство Украины. Он предположил, что со стороны РФ «могут быть выпущены крылатые ракеты».

Отношения между Москвой и Киевом испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году и вхождения Крыма в состав России. Полуостров стал частью российской территории в марте того же года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее число крымских избирателей проголосовали за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает Крым украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

В апреле 2014 года на юго-востоке Украины началась гражданская война. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. Киевские власти в ответ начали военную кампанию против республик Донбасса. Российская сторона неоднократно заявляла, что Киеву необходимо мирным путем урегулировать ситуацию в регионе.