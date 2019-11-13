Сирия новости 13 ноября 07.00: курдские террористы превращают сирийцев в живые бомбы, ХТШ убили ребенка в Алеппо

Сирия, 13 ноября. Террористы «Тахрир аш-Шам» обстреляли Алеппо, убив ребенка, курдские боевики изобрели новый способ совершения терактов, США не привезли танки в Сирию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): противостояла боевикам на границе Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: уничтожили орудие курдских боевиков под Телль-Тамром.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли удар по позициям САА в Хаме, убили ребенка при обстреле Алеппо.

Курдские боевики: используют мирных жителей для совершения терактов на севере Сирии, заминировали деревню в Алеппо.

Международная коалиция: разместила бронепехоту на ключевых нефтяных полях в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

«Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) сообщила о гибели ребенка в результате обстрела со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Девочка по имени Роушан Этри погибла в результате обстрела района Сеиф аль-Доуля в пригороде Алеппо. Снаряды были выпущены из района, контролируемого боевиками.

Между тем, как сообщает телеканал Halab Today, в районе Манбиджа произошли столкновения между местными жителями и курдскими боевиками. Боевики SDF заминировали границу деревни Аун аль-Дадат, в результате чего пострадали несколько жителей деревни; о погибших не сообщается. Местные жители вышли на протесты против действий курдских НВФ в Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Полбатальона танков», которые Пентагон отправить в Заевфратье, так и не прибыли туда, утверждают источник в Twitter (@jacksanders1965) со ссылкой на военных аналитиков в США. По их словам, вместо танков M1 «Абрамс», которые планировалось разместить на ключевых нефтяных полях в Дейр-эз-Зоре, на месте появились бронемашины «Брэдли». Также американских танков нет на северо-востоке Сирии — американские патрули включают в себя только «Брэдли» и другие типы БМП.

Неизвестные самолет вновь нанес удар по позициям иранского ополчения и КСИР на востоке Дейр-эз-Зора. Как сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency), удар был нанесен по позициям иранцев в районе деревни Сальхиях. Место удара оцеплено. Напомним, удары по иранским силам на востоке Сирии и в Ираке происходят регулярно. Предположительно, их наносят израильские беспилотники.

Провинция Ракка

Сирийское новостное агентство Nedaa утверждает, что курдские террористы, действующие на севере Сирии, изобрели новый способ доставки бомб к местам совершения терактов — в первую очередь в жилых районах и рынках городов на севере Сирии. Как сообщает источник, боевики захватывают машины с мирными жителями, направляющимися в такие города, как Рас аль-Айн и Телль-Абъяд (там действует армия Турции и протурецкие вооруженные формирования).

Сирийцев заставляют выйти из машины под предлогом ареста, уводят «для разбирательств», однако спустя некоторое время объявляют, что «произошла ошибка» и отпускают человека. За это время в его машину подкладывают бомбу, которая срабатывает, когда автомобиль оказывается в городе. Источники Nedaa утверждают, что именно таким образом был произведен теракт в городе Сулук в провинции Ракка.

Провинция Хама

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», действующие в провинциях Идлиб и Хама, нанесли артиллерийский удар по позициям правительственных сил в районе деревни Аль-Хардана. Источник в Twitter (@HalabTodayTV) распространяет сообщения о погибших и раненых в рядах бойцов САА.

Провинция Хасака

Протурецкие формирования на севере Сирии уничтожили малокалиберное орудие курдских боевиков в районе Телль-Тамра в Хасаке, сообщает новостное агентство Step News. Напомним, наступление турецкой армии на севере Сирии было остановлено в рамках сочинских соглашений, протурецкие формирования занимаются обеспечением безопасности в пределах 30-километровой зоны безопасности.

Провинция Эль-Кунейтра

На фоне обострения вокруг сектора Газа в прямой близости к оккупированным Голанским высотам (части сирийской провинции Эль-Кунейтра) замечено большое количество самолетов ВВС Израиля. Источник в Twitter (@AAhronheim) отмечает, что на юге Израиля продолжаются крупные воздушные маневры с участием нескольких стран, однако внезапная ракетная атака из сектора Газа — ответ на израильский авианалет — могла изменить план учений и даже вовсе привести к их отмене.

Провинция Эс-Сувейда

Члены местных бандформирований в провинции Эс-Сувейда убили молодого человека по имени Уассим Хусейн Таруди, сообщает информационный источник в Twitter (@HalabTodayTV). Сообщается, что убийство студента произошло прямо на пороге факультета искусств и гуманитарных наук университета Эс-Сувейды.