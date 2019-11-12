ВЦИОМ рассказал, чего больше всего боятся россияне

Москва, 12 ноября. Обеспокоенность россиян заметно снизилась с января 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Максимально увеличилось число жителей РФ, переставших бояться роста цен на привычные продукты. В новом опросе этот вариант выбрали 58%, тогда как в январе за данный вариант проголосовали 70% респондентов, сообщает «ФедералПресс».

Также значительно снизилось количество россиян, обеспокоенных вероятным снижением дохода — доля таких респондентов составила 63% и уменьшилась на пять пунктов по сравнению с январским опросом. Кроме того, на четыре пункта снизилось число людей, которых волнует социальная несправедливость — этот вариант выбрали 68% участников нового опроса, пишет «Ридус». Доля россиян, которых волнует доступность бесплатной медицины и ее качество, уменьшилась на три пункта — данный показатель составил 58%.

Меньше всего россияне боятся вероятного обострения международных конфликтов (20%), потери работы (35%) и возможного роста преступности (36%). В целом социологи отметили стабильное понижение беспокойства у жителей РФ практически по всем обозначенным проблемам.

Социологи ВЦИОМ провели опрос 31 октября 2019 года. В нем приняли участие 1,8 тысячи жителей России старше 18 лет, сообщает телеканал «360».