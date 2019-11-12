В Совфеде призвали Зеленского провести зачистку политической элиты на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо провести зачистку политической элиты страны для того, чтобы не допустить срыв Минских соглашений. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Состояние войны

Украина сегодня находится в состоянии фактической войны с Российской Федерацией, которая может прекратиться лишь после возврата ДНР и ЛНР, а также российского полуострова Крым. Такое заявление сделал украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Я за то, чтобы война с Россией закончилась. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу «взяли и забыли». Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло», — заявил Кулеба.

Заметим, что Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань. В свою очередь Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией. Однако российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Помимо всего прочего, Кулеба заявил, что размер «компенсации» пока неизвестен. Он выразил уверенность, что «война» с Россией будет продолжаться до тех пор, пока Крым «не вернется в состав Украины».

«И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду, прежде всего политико-экономическим путем», — уточнил он.

«Полный бред»

Примечательно, что заявление украинского вице-премьера звучит на фоне разговоров о готовности Украины начать переговоры в «нормандском формате», что в свою очередь может негативно сказаться на переговорном процессе — срыве Минских соглашений, в частности «формулы Штайнмайера».

Как отметил сенатор Олег Морозов, в украинской элите существует большое количество различных мнений, идей и позиций. Поэтому каждый раз сложно искать ответ на вопрос: «почему именно этот персонаж говорит конкретные вещи?».

«Понятно, что Зеленский сегодня не хотел бы слышать подобную риторику. Потому, что ему действительно надо пробиться в «нормандский формат». Он изо всех сил пытается хотя бы через разведение сил в Донбассе продемонстрировать лояльность к мирному процессу. Но подавляющее большинство людей из его окружения исходят из того, что никакой мирный процесс невозможен. И единственный способ решения этого конфликта — война до последнего украинца. Периодически эта едва скрываемая агрессия прорывается в такого рода высказывания», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, заявление Дмитрия Кулебы — «полный бред», потому что Украина совершенно не готова к реальной войне с Россией. Киев даже не может справиться с силами Донецкой и Луганской народных республик, которые «регулярно колошматят» украинские войска при боевых столкновениях.

«Подобные заявления — это элементы дешевого пиара, попытки продемонстрировать псевдопатриотичность, стремление доказать, что Украина готова до конца отстаивать свои интересы. Хотя не очень понятно, что конкретно является украинскими интересами. На мой взгляд, главным интересом является установление мира в Донбассе в рамках минского процесса. Никакого другого решения нет. Подобные заявления отдаляют мирное урегулирование, осложняют жизнь Зеленскому. Для нас они ничтожны, ничего не значат. Только для того, чтобы посмеяться над этим и покрутить пальцем у виска», — добавил Олег Морозов.

Политик добавил, что Владимиру Зеленскому необходимо провести чистки политической элиты на Украине. Он либо наведет порядок (пересажает коррупционеров, выгонит с работы говорливых шутников типа Кулебы, которые провозглашают готовность воевать) и тогда у него что-нибудь получится, либо Зеленский не состоится как президент и «превратиться в футбольный мяч, который будет пинать каждый».