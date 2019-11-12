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МИД Украины поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

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МИД Украины поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

Киев, 12 ноября. Украинская сторона рассчитывает, что встречу лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина «развивалась дальше». Об этом заявил во вторник руководитель МИД Украины Вадим Пристайко.

Ранее украинский министр заявил, что есть приблизительные даты встречи лидеров стран — участниц урегулирования в Донбассе в «нормандском формате».

«Мы рассчитываем, что у нас получится провести эти переговоры таким образом, чтобы мы не только выжили, но и чтобы мы могли развиваться дальше», — указал украинский дипломат в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

При этом глава дипломатического ведомства напомнил, что из-за гражданской войны на востоке развитие украинской экономики сдерживается, а экспортный потенциал страны упал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает, что в настоящее время говорить о проведении саммита в «нормандском формате» рано, пока еще остается ряд вопросов.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы.

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Источник: ICTV
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