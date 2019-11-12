Открытое воровство США нефти в Сирии может привести к потере Вашингтоном союзников по НАТО

Москва, 12 ноября. Осложнившиеся в связи с варварской политикой в Сирии отношения США с союзниками могут привести к перестройке внутри объединений или даже потере союзников. Такое мнение выразил член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН), эксперт по геополитике Константин Соколов.

Напомним, ранее стало известно, что США оставляют в Сирии около 500 — 600 своих военных. По словам американской стороны, для «охраны» нефтяных месторождений государства от террористов.

Хотя, с учетом установленных фактов контрабанды Вашингтоном сирийской нефти, фактически это делается с целью продолжения контроля над нелегальной ее добычей курдскими бандформированиями на захваченных месторождениях на востоке Сирии.

При этом складывается ситуация, когда американские оккупационные войска могут начать боевые действия с правительственной сирийской армией, когда та окончательно сожмет кольцо вокруг захваченных США и курдскими радикалами территорий.

По мнению Соколова, США находятся на территории Сирии абсолютно незаконно, напрямую нарушая все международные нормы, и сирийская сторона долго терпеть такого отношения не будет, поэтому у Вашингтона может быть два пути: участвовать в прямом военном столкновении с государственной армией или уйти.

«Долго так продолжаться не будет — Сирия будет предъявлять претензии на свою территорию и свои месторождения. Я считаю, что Соединенным Штатам, если они не захотят развязывать новую прямую агрессию против Сирии, так же, как против Ирака, скорее всего, придется уйти», — объяснил он «Слову и делу».

Эксперт полагает, что решение этого вопроса будет происходить в ближайшем будущем, но процесс будет искусственно затягиваться Штатами.

«То, что они [США] хотят поставить свои базы, показывает, что они хотят остаться там [в Сирии]... на долгие годы. Это станет предметом крупного международного конфликта в ближайшее время, и США, видимо, будут цепляться за этот участок», — сказал Соколов.

По его мнению, к глобальному конфликту сложившаяся ситуация все же в итоге не приведет, но она может запустить другие процессы.

Соколов отмечает, что у США отношения с многими союзниками осложнились, и это может привести к перестройке некоторых объединений, в которые входит Америка, в том числе, к потере прежних союзников.

«Могут возникнуть вопросы о перестройке НАТО, о перестройке многих мировых систем, Совета Безопасности ООН и так далее. Сейчас может возникнуть вопрос о нарушении прежних союзнических обязательств США со многими европейскими странами, и это приведет к изменению их положения на международной арене», — резюмировал он.

Напомним, США незаконно добывают и экспортируют сирийскую нефть при поддержке курдских боевиков, захвативших территории по договоренности с террористической группировкой «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН).

Минобороны России ранее представило доказательства преступных действий Вашингтона. Российское военное ведомство опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, как Штаты осуществляют транспортировку сирийских ресурсов, нелегально вывозя нефть из страны.

Многие эксперты считают, что американцы находятся в Сирии, чтобы заполучить богатства республики. Отмечается, что США, торгуя нефтью Сирии, получают порядка 30 миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.