Суд счел законным изымать имущество у родных и друзей коррупционеров в России

Москва, 12 ноября. Суды имеют право обратить в доход РФ имущество не только чиновников и их родных, но также друзей и знакомых обвиняемых, если те не способны подтвердить его приобретение на законные средства. Такой вывод следует из отказных определений Конституционного суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родственников.

Ранее заявители, среди которых и родители Захарченко, усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников.

В Конституционном суде отметили, что в данном случае речь идет об особых правовых мерах, применяемых в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции. То есть, суд счел, что изымать имущество у семей и друзей коррупционеров законно.

Напомним, Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД обвинялся в четырех случаях получения взяток.

10 июня Пресненский суд Москвы огласил обвинительный приговор Захарченко по делу о коррупции. Он был осужден на 13 лет колонии. В прошлом месяце Мосгорсуд уменьшил срок до 12 лет и шести месяцев.

А в конце апреля Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко, отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ, к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Его признали виновным в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство».