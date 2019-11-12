Москва, 12 ноября. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома «Восточный» и расходом бюджетных средств. Об этом рассказал высокопоставленный источник в государственной корпорации.

Отмечается, что меры приняты, чтобы не допустить новых хищений. Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством «Восточного». Как рассказал источник, выявленные на первом этапе стройки «безобразия» во многом и привели как к расформированию «Спецстроя России», а также аресту основного состава руководителей.

Как пишет РИА Новости, ранее на совещании правительства президент РФ Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. Президент констатировал, что средства при выполнении гособоронзаказа должны быть потрачены строго на указанные цели. Информация о расходе средств должна быть прозрачна, добавил он. Глава государства напомнил, что не первый раз выступает с такими требованиями, однако нарушения продолжаются, даже на крупных проектах — например, космодроме «Восточный». Путин возмутился масштабами воровства на объекте.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! — констатировал российский лидер. — Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов!»

Путин добавил, что были возбуждены несколько десятков уголовных дел, по которым были вынесены решения судов. Виновные были отправлены в тюрьму, однако их пример не стал поучительным.

«Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — заявил глава государства.

По данным пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, которые были объединены в 32 уголовных производства.

«Установлено, что [во время строительства космодрома] было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда», — привел он данные.

В сентябре Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома «Восточный» и вовремя запустить с него ракеты-носители.