Трамп жаловался Болтону на материал CNN об инциденте в Керченском проливе

Вашингтон, 12 ноября. Американский президент Дональд Трамп позвонил в начале 2019 года домой занимавшему на тот момент пост его помощника по национальной безопасности Джону Болтону с жалобой на материал телевизионной компании CNN, в котором утверждалось, что Пентагон приступил к подготовке шагов, необходимых для отправки кораблей американских ВМС в Черное море. Соответствующие показания дал под присягой американским законодателям экс-советник бывшего специального представителя США по Украине Кристофер Андерсон.

В конце прошлого месяца американский дипломат выступил на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса.

«У CNN был материал, в котором говорилось — я точно не помню — это было связано со свободой судоходства в Черном море, было похоже, будто это было прямым ответом России, что это был вызов России из-за инцидента в Керченском проливе», — указал Андерсон, уточнив, что операцию собирались провести в январе.

Дипломат обратил внимание, что сюжет телекомпании «преувеличивал масштабы ситуации» в связи с тем, что речь шла о традиционном уведомлении в рамках Конвенции Монтре о планах флота США войти в Черное море. Помимо этого, по его словам, Анкара была проинформирована об этих планах.

«Болтон рассказал, что Трамп позвонил ему домой и пожаловался на этот репортаж», — сказал Андерсон, отвечая на вопрос о том, как он узнал о телефонном звонке.

Напомним, в конце ноября прошлого года три военных корабля украинского флота (ВМСУ) вторглись в территориальные воды РФ, нарушив госграницу, несколько часов опасно маневрировали в Керченском проливе и не реагировали на требования Пограничной службы России остановиться. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы.