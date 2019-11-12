Названы самые востребованные IT-профессии в 2020 году в России

Москва, 12 ноября. Специалисты сервиса по трудоустройству Superjob назвали профессии в IT-сфере, которые в 2020 году станут самыми востребованными на рынке.

По словам экспертов, ввиду высоких темпов развития мобильных приложений вырастет спрос на разработчиков операционных систем iOS и Android.

«Конкурс на вакантную должность в этом сегменте рынка труда очень низок (менее двух человек на место). Средняя зарплата по Москве 140–150 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Superjob.

Увеличится спрос и на UI/UX-дизайнеров из-за высоких требований к качеству разработки сайтов, понятных и удобных для пользователя. Конкурс составляет 2,5 соискателя на место, а заработная плата по Москве в среднем — 115-125 тысяч рублей.

Востребованными в следующем году, по словам экспертов, будут и специалисты по тестированию/QA. Компании готовы обучать молодых сотрудников, а также брать в штат опытных тестировщиков сложных приложений, которые владеют несколькими языками программирования. На одну вакансию приходится порядка 2,5 резюме, а средняя зарплата в столице составляет 90-100 тысяч рублей.

В Superjob считают, что также в 2020 году не упадет спрос на аналитиков данных, особенно Big Data, передает «ФедералПресс».

Ранее эксперты выяснили, какие профессии россияне считают наиболее интересными. Таковыми они назвали работу дизайнера, журналиста, артиста, врача, ученого, пилота и даже официанта, курьера, продавца и финансиста.

Тем временем британская компания Wowcher открыла вакансию путешественника с зарплатой 25 тысяч евро (более двух миллионов рублей) в год. Среди требований к кандидатам — достижение совершеннолетия, наличие действующего загранпаспорта, любовь к поездкам и созданию уникального контента.