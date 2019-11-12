Региональным организациям мусульман запретили использовать в названиях слово «Россия»

Региональным религиозным организациям России в составе Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) запрещают использование слова «Россия» в своих названиях — управление министерства юстиции РФ уже направило их главам соответствующее предупреждение. ЦДУМ обратилось к президенту России, председателю правительства страны, в Минюст и Госдуму для разрешения юридической несправедливости. Федеральному агентству новостей стало известно, какие изменения в закон предложил комитет Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений, чтобы защитить права верующих.

Как рассказал ФАН Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, в последние два–три года у местных мусульманских религиозных организаций, входящих в состав Центрального духовного управления мусульман России, возникают неожиданные проблемы с названием. Со ссылкой на пункт ФЗ-125 «О свободе совести и религиозных объединениях» Минюст запрещает им использовать слово «Россия». Дело в том, что упоминать в своих названиях слова «Россия» и «российский» имеют право только централизованные религиозные организации, чьи структуры существуют на территории Российской Федерации на законных основаниях не менее 50 лет.

«У мусульманских организаций, входящих в состав ЦДУМ, название типовое, — объясняет ФАН Талгат Таджуддин. — Например, «Местная мусульманская организация «Махалля», дальше следует наименование пункта или района, а потом слова «Республика Башкортостан Центрального духовного управления мусульман России». То есть, слово «Россия» относится здесь к ЦДУМ, а это управление было образовано еще указом Екатерины II и существует 231 год. В 2013 году в Уфе отмечали 225-летие ЦДУМ России, в торжественном мероприятии принимал участие и Владимир Путин. Поэтому как можно к такой ситуации относиться? Да это просто нонсенс, в том числе, если рассмотреть закон».

По словам духовного лидера мусульман России, одинаковые жалобы поступают в ЦДУМ от религиозных организаций Башкирии, Челябинской и Пензенской области и из других регионов страны. Только на территории Башкирии действуют 427 мусульманских объединений, а всего в составе ЦДУМ их около 2 тысяч по всей стране, и к каждой — по логике ведомства — можно предъявить аналогичные претензии. Из-за юридических проволочек их руководителям грозят денежные расходы, которые многие сельские общины себе позволить не могут.

«Они освещение и воду не всегда могут оплатить», — говорит муфтий.

Но это не главное, чем возмущены в ЦДУМ. В отношении к «ветвям» старейшей мусульманской организации страны используются двойные стандарты, уверен Таджуддин. Ведь параллельно в стране существуют Совет муфтиев России (23 года), Духовное управление мусульман РФ (25 лет), Духовное собрание мусульман России из 50–60 общин (три года).

«Почему-то им разрешено использовать слово «Россия», хотя они младше, а старейшим общинам ЦДУМ вдруг высылают такие предупреждения, — недоумевает Талгат Таджуддин. — Все это вносит раскол в деятельность мусульман, нарушается единый фронт. Получается, мы потворствуем тем, кто из-за рубежа хочет внести раскол и религиозное противостояние».

В 1999 году руководители ЦДУМ решили присваивать всем своим региональным организациям наименование, в котором отображалась бы принадлежность к центральной структуре. Это сделано для того, чтобы не провоцировать путаницу из-за существования параллельных религиозных объединений с похожими названиями, уточняет Верховный муфтий России. Кроме того, в момент госрегистрации местных мусульманских религиозных организаций с включением принадлежности к ЦДУМ России проводилась правовая экспертиза правомерности наименований.

«ЦДУМ стоит на позиции сохранения традиционного ислама, противостоит проникновению радикальных течений, ваххабизма, экстремизма, терроризма. Это всем известно, — говорит Таджуддин. — В адрес ЦДУМ периодически обращаются следственные органы для пояснений о работе той или иной мусульманской организации, нарушающей правопорядок».

По словам муфтия, принадлежность к ЦДУМ как раз гарантирует определенные принципы действия мусульманской организации. Например, верующие могут быть уверены, что в этой системе их не будут вербовать в запрещенные исламские организации или навязывать им идеи идеализирования терроризма. Каждый имам дает письменную присягу перед вступлением в свою духовную должность. В ней он дает обещание служить, опираясь исключительно на Коран, Сунну Мухаммада, нормы шариата, устав ЦДУМ России и законы РФ. Каждые три года имамы проходят переаттестацию и обучение — так, за последние четыре года свою квалификацию духовных лидеров прошли 2,4 тысячи имамов ЦДУМ России.

«Если имам нарушает присягу, вносит экстремистские элементы в свою духовную деятельность, потворствует радикальным течениям, ему дважды выносится предупреждение, а на третий раз его исключают из состава духовенства», — рассказывает ФАН Талгат Таджуддин.

По его словам, один из судов Башкирии уже признал неправомерность притязаний Минюста и признал ущемление прав одной религиозной организации перед другой, но чтобы помочь всем организациям ЦДУМ в масштабе страны, объединение мусульман обратилось в высшие инстанции.

В Госдуме их обращение попало в комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Местные религиозные организации не могут противостоять этой юридической коллизии, поэтому мы вышли с предложением внести законодательные поправки и устранить ее», — говорит ФАН один из авторов соответствующего законопроекта депутат Иван Сухарев.

Парламентарии Сергей Гаврилов, Дмитрий Вяткин и Иван Сухарев предложили внести изменения в статью №4 ФЗ «О некоммерческих организациях» и статью №8 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». В документе (имеется в распоряжении ФАН) они описали правовой коллапс на примере ЦДУМ и местных религиозных объединений в его составе. В тексте законопроекта уточняется, что в перечень некоммерческих организаций, которым не требуется разрешение на использование слов «Российская Федерация» или «Россия» и производных от него, не вошли религиозные организации из структуры централизованного религиозного объединения того же вероисповедания. Поправки в закон должны устранить этот пробел.