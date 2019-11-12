Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского по Донбассу в Казахстане

51
0 Оставить комментарий

Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского по Донбассу в КазахстанеМосква, 12 ноября.Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает казахское агентство Tengrinews.

О своей инициативе Назарбаев рассказал на пятом ежегодном политическом форуме «Астана Клуб». По словам казахского лидера, согласием на нее уже ответил Зеленский.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан»,— приводит агентство слова казахского лидера.

Назарбаев выразил мнение, что главам России и Украины для урегулирования ситуации в Донбассе необходимо провести отдельную личную встречу. 

11 ноября Назарбаев и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию на Украине, а также подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге, следующее заседание которого пройдет в декабре

Напомним, конфликт на Украине продолжается с 2014 года. Тогда власти страны объявили о проведении военной операции против жителей республик Донбасса, которые отказались подчиняться новому киевскому правительству после государственного переворота.

infox - new
Источник: Tengrinews
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров