Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского по Донбассу в Казахстане

Москва, 12 ноября.Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает казахское агентство Tengrinews.

О своей инициативе Назарбаев рассказал на пятом ежегодном политическом форуме «Астана Клуб». По словам казахского лидера, согласием на нее уже ответил Зеленский.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан»,— приводит агентство слова казахского лидера.

Назарбаев выразил мнение, что главам России и Украины для урегулирования ситуации в Донбассе необходимо провести отдельную личную встречу.

11 ноября Назарбаев и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию на Украине, а также подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге, следующее заседание которого пройдет в декабре.

Напомним, конфликт на Украине продолжается с 2014 года. Тогда власти страны объявили о проведении военной операции против жителей республик Донбасса, которые отказались подчиняться новому киевскому правительству после государственного переворота.