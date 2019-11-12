Армия Сирии выстрелила по враждебной цели в пригороде Дамаска 

Дамаск, 12 ноября. Сирийская арабская армия (САА) нанесла удар по вражеской цели в пригороде Дамаска. Об этом сообщили СМИ.

По данным журналистов, военнослужащие выстрелили по объекту, находившемуся в небе над населенным пунктом Дарайя. Он расположен на юго-западе Сирии неподалеку от столицы государства.

При этом детали произошедшего не приводятся. Неизвестно, что это была за цель и оказалась ли она поражена.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля боевиков террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных.

В настоящее время в приграничных районах Сирии ведется совместное патрулирование России и Турции. Это один из пунктов меморандума, подписанного между странами 22 октября в Сочи. Документ также установил вывод на 30 километров от сирийско-турецкой границы курдских радикалов, оккупировавших Заевфратье, угнетающих местное население и ворующих нефть при поддержке США.

1 Организация запрещена на территории РФ.