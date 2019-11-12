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Взрыв прогремел у посольства Ливана в Дамаске, есть жертвы

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Взрыв прогремел у посольства Ливана в Дамаске, есть жертвы

Дамаск, 12 ноября. Два человека погибли, еще шестеро получили различные травмы и ранения в результате взрыва возле посольства Ливана в Дамаске. Об этом во вторник сообщило государственное сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, сообщения о количестве жертв и пострадавших являются предварительными. Отмечается, что правоохранительные органы уже приступили к расследованию произошедшего.

Здание, которое подверглось атаке, является гражданским строением и находится в районе столицы Сирийской Арабской Республики, где также расположены государственный университет и ряд зарубежных дипломатических представительств. На данный момент неизвестно, кто стоит за атакой.

В конце октября сообщалось, что минимум девять человек погибли при взрыве заминированной машины на рынке, расположенном в Африне на севере провинции Алеппо.

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Источник: SANA
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