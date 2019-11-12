Луганск, 12 ноября. Украинские силовики три раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские силовики обстреляли ЛНР из минометов и гранатометов. По данным специалистов, обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Логвиново и Калиновка. Украинские силовики обстреливали территории с 120-миллиметрового и 82-миллиметрового минометов, станковых противотанковых гранатометов, а также автоматических станковых гранатометов.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новому правительству, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

1 октября в ходе встречи контактной группы в Минске стороны внутриукраинского конфликта договорились развести силы у населенных пунктов Петровское и Золотое. Отвод сил должен был начаться 7 октября, однако Киев неоднократно срывал процесс. В итоге разведение войск в Золотом началось только 29 октября.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».