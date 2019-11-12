«Автодор» предложил уменьшить период использования шипованной резины в России

Москва, 12 ноября. Российская госкомпания «Автодор» предлагает уменьшить срок эксплуатации шипованных шин для сохранения качества дорожного покрытия и ввести штраф за его несоблюдение. Об этом говорится в исследовании специалистов компании.

В пресс-службе компании объяснили, что из-за серьезного урона после зимнего периода на ремонт дорог приходится выделять из бюджетов различных уровней значительные средства, передает RT.

По данным «Автодора», наибольший ущерб — 90% — российские дороги получают в зимний период, при этом особенно страдают дороги с разрешенной скоростью более 70 км/ч.

Для уменьшения износа дорожного покрытия в Центральном регионе РФ в компании предлагают установить менее короткий срок эксплуатации шипованных шин, определив его длительностью 188 дней. По действующим а настоящее время стандартам, ездить с «шипами» разрешается 273 дня — с начала сентября по конец мая.

В других регионах страны «Автодор» предлагает законодательно установить индивидуальные нормы в соответствии с местными климатическими условиями.

Отмечается, что за несоблюдение сроков использования шипованной резины рекомендуется ввести административный штраф. Правда, его размер пока не уточняется.

«На законодательном уровне в Российской Федерации не закреплен разрешенный период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение», — сказали в «Автодоре», комментируя необходимость введения предложенных мер.

В компании также отметили, что в России по-прежнему точно не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами. Именно поэтому, по словам специалистов, не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий.

Помимо более коротких сроков эксплуатации «шипов» специалисты предлагают установить и максимальную скорость движения автомобилей в зимний период на уровне 70— 80 км/ч на дорогах всех типов.

В «Автодоре» отметили, что о результатах работы уже проинформирован Минтранс России.

Ранее в компании назвали новую стоимость проезда по трассе М-11, ставшую актуальной с 1 ноября, а также отметили, что дорогу между Москвой и Петербургом полностью введут в эксплуатацию до конца месяца. Российский Минтранс в октябре измерил стоимость проезда по трассе между двумя столицами в чашках капучино.