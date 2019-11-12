National Interest назвал ненависть Гитлера причиной превращения России в сверхдержаву

Москва, 12 ноября. Действия Адольфа Гитлера, который бредил идеей сделать СССР колонией Германии, привели к тому, что Россия в итоге превратилась в сверхдержаву. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Как сообщает издание, 22 июня 1941 года четыре миллиона солдат фашистской армии мечтали увидеть башни Кремля, однако вместо этого запустили цепочку событий, которые и по сей день характеризуют современный мир. До вторжения нацистов американские и британские эксперты не верили, что СССР сможет пережить вероломное нападение Гитлера, однако в мае 1945 года Британия была сломлена, а Франция — опустошена.

«Немцы наблюдали, как гусеницы советских танков поскрипывали по берлинским развалинам», — приводит цитату из статьи NI «Царьград».

Журнал сравнил Россию с окровавленным, но победившим боксером — наша страна продолжила стоять на ногах, несмотря на все потери, и стала в итоге сверхдержавой, передают «Известия».

Авторы издания отмечают, что, если бы не атака гитлеровской армии, Советский Союз не смог бы построить целую империю. Так, советская власть установилась в Румынии, Венгрии и Болгарии, которые присоединились к нацистам в походе на СССР, но были разгромлены Красной Армией. Кроме того, к коммунистическому блоку примкнули освобожденные от гнета нацистов Польша и Чехословакия.

NI пишет, что без вторжения нацистской армии границы современной России были бы совсем другими. Например, Восточная Пруссия, на территории которой сейчас расположена Калининградская область, так и осталась бы в составе Германии.

Автор материала напомнил, что в 1939 году за власть боролись несколько стран, однако к 1945 году среди конкурентов остались только США и СССР, ставшие сверхдержавами. Другие государства были либо захвачены, либо обессилены.

Ранее специалист по истории Третьего Рейха, писатель и публицист Константин Залесский рассказал Федеральному агентству новостей, что в случае победы Гитлера финны, выступающие союзниками нацистской Германии, могли отправиться в собственные лагеря. Эксперт отметил, что Гитлер на самом деле никогда не считал угрофиннов братским народом.