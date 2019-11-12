Эксперт высоко оценил вклад РФ и Турции в обеспечение безопасности Сирии от курдских банд

Москва, 12 ноября. Совместное патрулирование приграничных районов Сирии военнослужащими России и Турции положительно сказывается как на обстановке в регионе, так и на отношениях двух стран. Об этом заявил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Накануне четвертый совместный патруль российской военной полиции и турецких пограничников успешно завершил мониторинг нового района на границе Сирии и Турции. В его состав со стороны РФ вошли бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80», а со стороны Турции — бронеавтомобили «Kirpi». Мониторинг обстановки в ходе движения колонны обеспечивал российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Как отметил Самонкин, Анкара перешла от политики в рамках Североатлантического альянса к самостоятельным действиям в Сирии. Совместное патрулирование в приграничных районах страны повысило уровень безопасности в регионе и позволило исключить террористическую деятельность вооруженных бандформирований курдов, управляемых США, считает он.

«Мне кажется, что это патрулирование очень эффективно, сейчас в регионе нет никаких террористических актов и иных столкновений», — цитирует его «Слово и Дело».

Эксперт подчеркнул, что курдские радикалы вряд ли попытаются устроить какие-либо провокации в адрес патрулей, поскольку прекрасно осознают, насколько хорошо вооружены российские и турецкие военнослужащие. К тому же, считает Самонкин, курдские боевики полностью подконтрольны США, а те не станут рисковать союзниками.

«Они слишком зависимы от решений Вашингтона, который их руками проводит свою геополитику – это борьба с официальной позицией Дамаска, разграбление страны и введение ее в состояние хаоса», — констатировал эксперт.

Напомним, 22 октября на встрече в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, на основе которого строится политика двух стран по урегулированию ситуации в Сирии и курдским бандам, активно сотрудничающим с ИГ1 (запрещена в РФ). Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских радикалов на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

Коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон заявляет о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении.

Кроме того, известно, что США активно поддерживают курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Эти радикалы в 2017 году оккупировали Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.