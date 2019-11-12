Санкт-Петербург, 12 ноября. Родители доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, рассказали о романтических отношений сына и убитой 24-летней Анастасии Ещенко.

По словам матери задержанного — Людмилы Соколовой, она узнала о произошедшем от приятелей из другой страны. Подробности убийства она смотрела уже из телевизора. Как передает Пятый канал, мать призналась, что их семья ждала от сына только выдающихся деяний.

«Мы в ужасе просто. Он преступник, он сделал ужасное дело, которое мы перенести не сможем. Мы всегда ждали от него великих дел. Его со всех стран приглашают. Все ему оплачивают дорогу, только приезжайте», — уточнила она.

При этом мать сказала, что Соколов никогда не пил, не курил, не хулиганил и учился только на «отлично». По ее словам, он начал сильно переживать после развода с женой. Двое детей историка остались жить с его бывшей супругой. Людмила Соколова указала, что узнала о появлении в жизни сына другой женщины — Анастасии Ещенко — от него самого.

«Говорит: «У меня живет девочка. Она такая умная, мне во всем по работе помогает, а я ей». Он писал докторскую, а она кандидатскую», — объяснила Соколова.

Она добавила, что Ещенко не нравилось, как Соколов уделяет время своим детям. Соколов рассказывал матери, что Ещенко «против его детей».

«А он взрывной и эмоциональный. У них уже был конфликт. При чем, не просто так, серьезный. Я была потрясена, почему женщина не хочет видеть детей? Он же не к жене ходит!» — сказала мать.

Она также прокомментировала арест сына. Мать доцента СПбГУ Соколова считает, что его не нужно сажать в тюрьму.

«Его не надо сажать в тюрьму, его не надо казнить. Его выключи от всего, не дай ему работать — он сразу умрет. Он не сможет без этого жить. Это въелось в него», — резюмировала Соколова.

По данным следствия, 7 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9 ноября расчленил ее тело, чтобы избавиться от него по частям. 9 ноября Соколова, упавшего в реку при попытке избавиться от конечностей девушки, достали из воды у набережной реки Мойки. В его рюкзаке при нем находились отрубленные женские руки. С переохлаждением 63-летний мужчина был госпитализирован в Мариинскую больницу.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. В ходе проверки в квартире доцента полиция обнаружила обезображенную голову девушки. Сообщалось, что Олег Соколов оформил явку с повинной.