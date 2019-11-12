Стал известен самый фотографируемый город России

Москва, 12 ноября. Санкт-Петербург признан самым фотографируемым городом в Российской Федерации, обойдя Москву на 10% по количеству фотографий. Исследование проводилось сервисом «Облако Mail.ru», сообщает РИА Новости.

Рейтинг самых популярных среди пользователей файлообменника достопримечательностей был собран благодаря технологии компьютерного зрения.

«Исследование показывает, что Москва уступает Санкт-Петербургу в праве называться самым фотографируемым городом – Северная столица обгоняет Москву на 10%. Самыми фотографируемыми местами в Петербурге стали Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови», – подводят итог исследователи.

Самыми популярными московскими достопримечательностями признаны: Красная площадь, Кремль, Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного, ГУМ, мавзолей Ленина, Большой театр и музей-заповедник Царицыно.

Что же касается других городов-лидеров Российской Федерации, то в Калининграде пользуются популярностью Кафедральный собор, Рыбная деревня, Калининградский зоопарк, подводная лодка-музей «Б-413», Калининградский музей янтаря.

В столице Татарстана, Казани фотолюбители выбирают мечеть Кул-Шариф, Дворец землевладельцев, Храм всех религий и башня Сююмбике.

В Самаре люди фотографируется на фоне бункера Сталина, музейно-выставочного центра «Самара Космическая» и стелы «Ладья».

В Нижнем Новгороде привлекают фотографов такие места, как Чкаловская лестница, Нижегородский Кремль, Печерский Вознесенский монастырь и памятник Валерию Чкалову.

В южной части России в Ростове-на-Дону фотографы чаще всего обращают внимание на мозаику в подземных переходах, музей железнодорожной техники СКЖД под открытым небом и аквапарк «H2O». В Волгограде внимание привлекают историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», Мамаев курган и разрушенную мельницу Гергардта. В Воронеже любимыми местами для людей с фотоаппаратом признали корабль-музей «Гото Предестинация», Благовещенский кафедральный собор, парк «Алые паруса» и Воронежский заповедник.

В Перми охотнее всего снимают арт-объект «Счастье не за горами» и музей истории Мотовилихинского завода. В Екатеринбурге щелкают на память мужской монастырь «Ганина Яма», смотровую площадку БЦ «Высоцкий», Храм на Крови и Свердловский областной краеведческий музей. В Новосибирске – городской зоопарк и музей истории западносибирской железной дороги. В Красноярске — государственный природный заповедник «Столбы» и парк «Бобровый лог».

Во Владивостоке самыми фотографируемыми достопримечательностями стали мост на острове Русский, Золотой мост, океанариум «Аквамир» и музей автомотостарины.