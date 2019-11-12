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Четыре гидроагрегата восстановлены на крупнейшей ГЭС Сирии в провинции Ракка

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Четыре гидроагрегата восстановлены на крупнейшей ГЭС Сирии в провинции Ракка

Дамаск, 12 ноября. Проект восстановления крупнейшей в Сирийской Арабской Республике гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в городе Ат-Табка в провинции Ракка, выполнен на 50%. Для окончательного запуска объекта нужны ремонтные комплекты. Об этом рассказал во вторник журналистам гендиректор станции Валад Дарвиш.

ГЭС состоит из восьми гидроагрегатов, каждый из них способен вырабатывать 105 МВт. В настоящее время функционируют только четыре турбины — их удалось восстановить, сообщает ТАСС.

«После боевиков станция была в очень плохом состоянии… Механические блоки были заминированы, электронные блоки они сожгли… Нам не хватает запчастей для ремонта», — отметил Дарвиш.

ГЭС построили 50 лет назад. Несколько лет территорию контролировали боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). До военного конфликта станция обеспечивала электроэнергией существенную часть республики, на сегодняшний день работает примерно на 10% от проектной мощности. 

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ1 в САР и Ираке. На данном этапе сирийские власти занимаются политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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