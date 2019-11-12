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В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока

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В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока

Москва, 12 ноября. Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой вернуть старый возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа.

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока. По словам политика, для россиянам, живущим на этой территории, нужно разрешить выходить на пению в 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. Как пишет газета «Известия», депутат уточнил, что Дальний Восток является особой территорией с суровым климатом.

По его словам, чтобы привлекать людей в регион, нужна особая мотивация. Как уточнил парламентарий, одним из способов мотивировать россиян переезжать мог бы быть пенсионный возраст.

«Чтобы дать возможность и мужчинам, и женщинам на пять лет раньше выходить на пенсию», — сказал он.

При этом принятие такой меры будет стоить бюджету 16,2 миллиарда рублей.

Нужны кардинальные шаги в социальном развитии Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета. Как уточнил глава государства, в большинстве регионов Дальнего Востока демографические показатели находятся в «тревожной зоне». Он добавил, что не видит прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке. Путин призвал к кардинальным шагам в социальном развитии Дальнего Востока. 

«Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне», — подчеркнул он.

21 августа Путин в приветствии участникам ВЭФ отметил важность развития Дальнего Востока. 

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока

«Развитие Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей — наш важный, безусловный приоритет, задача общенационального масштаба», — следует из телеграммы главы государства.

Российский президент обратил внимание на то, что в течение последних лет предпринимаются серьезные меры, которые направлены на поддержку предпринимательского сектора в регионе и создание территорий опережающего развития.

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Источник: Известия
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