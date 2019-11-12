Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике. События дня. ФАН-ТВ

Моралес получил политубежище в Мексике Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике. Сейчас он направляется в Мехико. Как сообщили в МИД страны, экс-президенту Боливии на Родине находиться опасно. По словам самого Моралеса, обратно в Сукре он вернется «с большей силой и энергией». Пост главы государства ему пришлось покинуть из-за массовых протестов. Они начались после очередных выборов, на которых Моралес одержал победу. Оппозиция не признала результатов голосования. В отставку президент Боливии ушел, чтобы не допустить насилия в отношении тех, кто его поддерживает.

Нефтегазовый проект США на Украине Контракт о разведке нефти и газа на Украине заключили с Киевом сторонники министра энергетики США. Об этом заявляют журналисты Associated Press. Как сообщает агентство, Рик Перри передал президенту Украины список, в котором были имена рекомендуемых советников по энергетике. Среди них значились и сторонники самого министра. Позже они подали заявку на бурение в государственном месторождении Варвинское. Контракт заключен на 50 лет. Однако, как сообщил сам Перри, к этой сделке он не имеет никакого отношения. Отметим, информация о давлении Запада на Украину появляется не первый раз. Скандал разыгрался и вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского. Политические оппоненты президента США заявили, что тот пытался убедить своего украинского коллегу расследовать деятельность сына Байдена.

В городе Камышлы прогремели взрывы В сирийском городе Камышлы произошло несколько взрывов. Неизвестные подорвали три заминированных автомобиля. Погибли семь человек, около 70 получили ранения. Представители курдских отрядов «Сил демократической Сирии» сообщили, что это дело рук «спящих ячеек» запрещенной в России организации «Исламское государство». Но стоит вспомнить, что курдские террористы захватили часть территории республики под предлогом борьбы с ИГИЛ. В реальности же вооруженные формирования включали боевиков в свои ряды и выводили террористов из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов. При содействии курдских бандформирований и созданы «спящие ячейки» «Исламского государства».