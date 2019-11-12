Мехико, 12 ноября. Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес заявил, что покидает страну. Об этом он написал в Twitter. По его словам, он направляется в Мексику, «благодаря правительству братского народа», которое предоставило политическое убежище. Моралес пообещал вернуться в Боливию «с большей силой и энергией».

«Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду начеку. Скоро вернусь с еще большей силой и энергией!» — подчеркнул Моралес.

При этом министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что Моралес уже находится на борту воздушного судна.

Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

Президент Боливии Эво Моралес в ночь на 11 ноября объявил о своем уходе в отставку. Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Этому предшествовали три недели массовых протестов в стране, участники которых оспаривали результаты президентских выборов, прошедших 20 октября. На их сторону встали боливийские военные, которые призвали Моралеса оставить свой пост.

«Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны», — констатировал Эво Моралес.

Вместе с ним в отставку подали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, спикер сената и его первый заместитель.

«Переворот совершен. Темные силы разрушили демократию», — констатировал Линера.

Управлять страной до проведения новых выборов главы государства будет оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Москва выразила надежду, что граждане Боливии решат свою судьбу без вмешательства третьих стран. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. А в МИД РФ выразили «глубокую озабоченность тем, что в течение внутриполитического кризиса в Боливии готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота».