Трамп запретил публиковать любые заявления об инциденте с ВМСУ в Керченском проливе

Вашингтон, 12 ноября. Экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера — Кристофер Андерсон — рассказал, что хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп запретил Белому дома публиковать любые официальные заявления о ноябрьском инциденте прошлого года в Керченском проливе.

Стенограмма соответствующих слушаний на закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе палаты представителей США опубликована National Public Radio (NPR).

По словам Андерсона, американские дипломаты оперативно «подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение ситуации в Керченском проливе, но высокопоставленные сотрудники в Белом доме заблокировали его публикацию», передает RT.

«Президент [Трамп] наложил запрет на любые заявления», — уточнил он.

При этом Андерсон обратил внимание на то, что это могло быть связано с «желанием получить больше сведений об инциденте». По его словам, Вашингтон не понимал, «находились ли корабли в международных водах».

Как сообщала «Газета.Ru», 25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины (ВСУ) — «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу РФ, вторглись в ее территориальные воды, в течение нескольких часов опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. В результате военные катера были задержаны, моряки арестованы. Москва назвала произошедшее однозначной провокацией, учитывая еще и тот факт, что так называемой операцией ВМСУ руководили двое сотрудников Службы безопасности Украины.