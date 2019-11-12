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США разворовывают сирийскую нефть, чтобы диктовать свои условия другим странам

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США разворовывают сирийскую нефть, чтобы диктовать свои условия другим странам

Москва, 12 ноября. США, разворовывающие нефть, принадлежащую Сирии, хотят создать ситуацию, при которой Вашингтон сможет оказывать мощное влияние на страны, добывающие газ и черное золото. Таким мнением поделился российский сенатор Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Как отметил эксперт, Вашингтон хочет диктовать свои условия в рамках «особых отношений» с Саудовской Аравией, Кувейтом и другими государствами.

«Но для Сирии это не очень показательно, ведь для Сирии нефть не является главным экспортным продуктом. Но американцы хотят держать под контролем даже эти небольшие резервы», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что США еще не стали «гибнущей державой», но уже теряют лидерство и роль «мирового жандарма». Конфликтами, которые подобны ситуации в Сирии, американцы хотят восстановить былые позиции.

«Началось это не при Трампе — это было и при Бараке Обаме, и еще раньше, — американцы теряли свой авторитет на Ближнем Востоке, потому что многие ближневосточные страны встали на ноги — природа наделила их щедрыми запасами нефтепродуктов, — соответственно, они хотят вести более независимую политику», — пояснил Джабаров.

По словам сенатора, сейчас Вашингтону не хватает ощущения начала 1990-х годов, когда американцы безответственно руководили всем миром, не получая никакого отпора. США начали терять лидерство после заявлений России о своих интересах и самостоятельной суверенной политике.

США разворовывают сирийскую нефть, чтобы диктовать свои условия другим странам

Ранее президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад заявил в интервью RT, что нефть могла стать главной причиной вторжения американских войск в Сирию. Также сирийский лидер предположил, что толчком к экспансии США мог послужить отказ Асада провести через Сирию и Ирак трубопровод из Ирана к Средиземному морю.

Напомним, США воруют нефть у жителей Сирии при содействии бандформирований курдов, которые сотрудничают с террористами из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдские радикалы в свое время захватили часть земель САР под предлогом борьбы с ИГ1 и начали дискриминировать местное население — арабов-суннитов. Кроме того, военные США и курдские террористы выкачивают нефть из месторождений, в разработку которых Сирия вложила большие деньги.

США разворовывают сирийскую нефть, чтобы диктовать свои условия другим странам

Доказательства того, что США и вооруженные формирования курдов расхищают сирийскую нефть, ранее представило Минобороны РФ. Кроме того, издание Anadolu сообщило, что американцы строят две новых военных базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где находятся одни из самых богатых нефтяных месторождений, передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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