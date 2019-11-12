В России хотят снять ограничение на крепость пива

Москва, 12 ноября. Производители пивных напитков призывают к внесению поправок в технический регламент ЕАЭС и отмене ограничения на максимальную крепость пива в 7 градусов. Об этом говорится в замечаниях рабочей группы экспертного совета Росалкогольрегулировании (РАР).

В техническом регламенте говорится, что пивные напитки – это «продукция с объемной долей этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более семи процентов». Самого же пива в них должно быть не менее сорока процентов. Аналогичные требования к составу предъявляет и российское законодательство. При этом для самого пенного напитка ограничений по крепости нет.

Производители отмечают, что на мировом рынке есть ряд сортов крафтового пива, крепость которых превышает 7 градусов. Из-за того, что это число прописано как максимальная допустимая крепость пивных напитков, эти сорта не могут выйти на российский рынок.

Экспертный совет считает, что это ограничение является торговым препятствием для импорта и провоцирует неравные условия в рамках ВТО. Поэтому эксперты предлагают внести правки в технических регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции».

Рабочая группа в Минфине уже обсуждала возможные изменения.

Пресс-служба пивоваренной компании «Балтика» заявила, что в мире есть пивная продукция крепостью 20% и даже 60%. Но не стоит ожидать что после снятия ограничений данная продукция моментально появится в российских магазинах.

Между тем, экспертная группа скептически относится к тому, что крепкие пивные напитки будут обладать высокой популярностью среди россиян, приводит информацию «Известия».