В Пентагоне не поняли причин заморозки военной помощи Украине

Вашингтон, 12 ноября. Белый дом и Госдеп не пояснили Пентагону свое решение заморозить военную помощь Украине. Такие показания дала под присягой американским законодателям заместитель помощника главы военного ведомства по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Слушания прошли в конце прошлого месяца в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа, о которой объявили демократы. Стенограмма слушаний была опубликована накануне.

Отвечая на вопрос законодателей о пояснениях со стороны администрации Белого дома в связи с приостановкой помощи украинской стороне, Купер указала: «Нет, мы не получили разъяснений». По ее словам, в оборонном ведомстве не поняли причин такого распоряжения. Она также обратила внимание на то, что исполняющий обязанности начальника аппарата американской администрации Мик Малвэни только сказал, что «президент встревожен касательно Украины и предоставления ей помощи в обеспечении безопасности». Позже представитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома сообщил ей, что «опасения возникли из-за коррупции».

Как сообщала «Газета.Ru», в США разгорелся крупный скандал из-за прошедшего летом телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в результате стал поводом для старта процедуры импичмента в отношении главы Белого дома. Как утверждают политические соперники Трампа, действующий лидер Штатов в ходе беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — Хантера — в обмен на оказание материальной и военной помощи.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора двух президентов. Оказалось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования против Байдена.