США используют ИГ, «Аль-Каиду» и курдов SDF для дестабилизации ситуации в Сирии

Москва, 12 ноября. Соединенные Штаты Америки используют террористические формирования для дестабилизации ситуации внутри Сирии, заявил политолог Владимир Шаповалов.

В развернутом интервью для телеканала RT президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад детально описал ситуацию внутри Сирии, и то, как влияют США на обстановку на Ближнем Востоке. Он сказал, что именно американцы начали первыми говорить о поддержке запрещенной в России организации «Аль-Каида»1, при этом упоминая таких известных политиков как Хиллари Клинтон, Джон Керри и представителей администрации Барака Обамы. Как утверждает Асад, основная цель американцев в поддержке «Аль-Каиды» состояла в борьбе с Советским Союзом, что США особо и не скрывают.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов отмечает, что США всегда поддерживали и продолжает поддерживать террористические группировки на Ближнем Востоке. А в случае с «Аль-Каидой» еще и активно содействовали ее появлению.

«Америка создавала целые лагеря на территории Афганистана и Пакистана, в которых готовила террористов и боевиков. Этим занимались сотрудники американских спецслужб, которые буквально воспитали эти террористические группировки. Ну и конечно же снабжали их оружием. Эта химера целиком и полностью была порождена американцами, бен Ладен был создан американцами. Но США сама и пострадала от своих действий. Трагедия 11 сентября – закономерный итог действий ЦРУ», – поясняет политолог.

По словам Шаповалова, подобная деятельность не ограничивалась одним Афганистаном. Таким же способом готовились террористы и на территории Сирии для дальнейшей борьбы с легитимным президентом Башаром Асадом.

«Идентичный сценарий был реализован и в Сирии. Все мы помним истории с пропавшим американским оружием, которое потом внезапно оказывалось в руках у «Исламского государства»1 (запрещенного в РФ). С закрытыми базами, которые на самом деле являются местом, откуда террористы готовят свои вылазки. США – главный выгодополучатель из сирийского конфликта, и они задействуют все группировки, которые ведут борьбу с легитимным правительством Сирии», – утверждает Шаповалов.

Среди группировок, которым оказывается помощь из США, следует выделить и курдских радикалов из «Демократических сил Сирии». Руководство этих группировок ставит перед собой цель создание независимого государства на территории Сирии, что полностью удовлетворяет планы Соединенных Штатов по дроблению Сирии. Именно поэтому официальный Вашингтон в своих заявлениях игнорирует нарушение режима прекращения огня курдскими радикалами. США выгораживает своих подельников и дает им возможность для дальнейших атак.

Напомним, что 22 октября президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи встречу, по итогам которой им удалось подписать соглашение о предоставлении курдам 150 часов для вывода боевиков за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией. Москва и Анкара проводят совместное патрулирование зоны вблизи территории турецкой военной операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.