Саудиты назвали российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире

Эр-Рияд, 12 ноября. Саудовское нефтяное предприятие Saudi Aramco оценило себестоимость российской нефти как одну из самых дорогих в мире. Согласно подсчетам компании, нефть российского происхождения расположилась в верхней части спектра — 42 доллара за баррель на суше и 44 доллара за бочку на воде.

Отмечается, что дороже, чем в Российской Федерации, добыча нефти в Казахстане (на сухопутных и морских проектах), на земле в Америке, в Анголе и Таиланде, а также в Азербайджане, Индии и КНР.

Самой низкой ожидаемо оказалась себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте — примерно 17 долларов за бочку. В компании уточнили, что рассчитывалась так называемая безубыточная цена черного золота, при которой добыча на проекте является допустимо прибыльной.

По информации издания РБК, для России ключевую долю полной себестоимости нефти составляют налоги. Согласно подсчетам Федеральной службы государственной статистики (Росстата. — Прим. ФАН), полная себестоимость отечественной нефти во втором квартале текущего года составила 2508 рублей за баррель, пишет «Царьград».