Изменение климата может сделать Россию торговым лидером

Москва, 12 ноября. Изменения климата открывают для России новые стратегические возможности и укрепляет ее статус на мировой арене, сообщает израильское издание Haaretz.

Исследователи высказывают мнение, что России играет на руку ее географическое положение. Геологи выяснили, что более 30% мировых запасов природного газа и до 15% мировых запасов нефти сконцентрированы в полярных ледниках Северного полушария. По мере того как происходит таяние вечной мерзлоты, эти участки становятся все более доступными для добычи ресурсов, в том числе и для России.

Глобальное потепление открывает перспективу торговым маршрутам через Северный Ледовитый океан. Израильские журналисты отмечают, что большую выгоду из этого извлекут государства, у которых есть порты в Северном и Балтийском морях, – прежде всего Россия.

Если арктические торговые маршруты будут доступны в течение целого года, то они заберут две трети торговли, которая проходит через Суэцкий канал. В таком случае Российской Федерации удастся переформатировать карту мировой торговли, характер которой задавали атлантические державы во главе с Великобританией и США.

Помимо этого, Россия может извлечь выгоду из изменения климата за счет расширения доступных для сельского хозяйства земель и колоссального роста объемов сельхоз продукции. Глобальное потепление и вытекающее из него снижение территорий вечной мерзлоты потенциально способно превратить морозную Восточную Сибирь в один из самых плодородных районов планеты.