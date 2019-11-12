Планы США по захвату нефти в Сирии потерпели крах, заявили в Госдуме

Москва, 12 ноября. Депутат Государственной думы Антон Морозов рассказал, что у США рушатся планы по незаконному захвату нефти на территории Сирии.

По мнению Морозова, Соединенные Штаты Америки поставляли в Сирию современную технику и вооружение, чтобы заниматься грабежом нефтегазовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. США хотят оставить за собой право контролировать деятельность газоперерабатывающего завода «Коноко» в восточной части Сирии. Для этого туда были направлены новейшие радары для отслеживания авиации, сообщает iReactor.

Депутат Госдумы отмечает, что в планах американцев было задержаться в богатой нефтью Сирии на долгий срок, однако ситуация изменилась. Сирийские войска возвращают не только месторождения, но и нефтяные вышки. Это ставит крест на планах американцев, которые хотели заниматься контрабандой и нелегальной продажей сирийской нефти.

«Американцы понимают, что военная обстановка меняется и им пора уходить. В ином случае они могут отправиться домой в гробах. Для президента США Дональда Трампа это будет куда более сильное поражение, чем кампания импичмента», – утверждает Морозов.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало доказательства вывоза нефти американцами из Сирии. Речь идет о снимках сделанных космической разведкой. Согласно заявлениям Минобороны РФ, нефтевозы под охраной американских военных и ЧВК вывозят нефть из Восточной Сирии в другие страны. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Соединенные Штаты финансируют курдских боевиков за счет контрабанды сирийской нефти. Подрядчиками в этих операциях являются американские наемники из ЧВК Blackwater.